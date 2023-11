Volley femminile | botta e risposta tra Conegliano e Milano | Egonu e Haak show in Serie A1 Scandicci si salva al tie-break

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023)prosegue la propria cavalcata nellaA1 di. Le Pantere hanno sconfitto Casalmaggiore con un secco 3-0 (27-25; 25-23; 25-17) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno così infilato la nona vittoria consecutiva in campionato, confermandosi al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Novara (ieri sera capace di imporsi contro Firenze). Successo importante per le ragazze di coach Daniele Santarelli, che ribadiscono la propria enorme caratura tecnica quando mancano quattro turni al termine del girone d’andata. La corazzata veneta è stata trascinata in maniera perentoria dall’opposto Isabelle(15 punti) e dalla schiacciatrice Kelsey Robinson (13), affiancata di banda da Khalia Lanier (10) e con la solidissima centrale Sarah ...