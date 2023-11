(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) -alle 11 e 30 Giuseppesarà apresso la Sala della Giunta del Comune, piazza Municipio 1, per l'evento '25 novembre... nessuna mai più'. Si legge in una nota M5S.

'Della violenza sulle donne con disabilità conosciamo solo la punta di un iceberg. Manca il vocabolario culturale per raccontare le nostre vite'

Sono disattesi i richiami del Gruppo di esperti indipendenti (Grevio) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro lanei confronti dellee la...

Violenza sulle donne, in migliaia in piazza, tra Milano e Palermo, contro la violenza di genere. Occorre stare più vicino a chi è stato vessato anche sul lavoro: lo chiede il presidente Anief Marcello Pacifico Orizzonte Scuola

In piazza i 107 nomi delle donne uccise dalla violenza di genere

"Dobbiamo ricordarle tutte". La Casa delle Donne è scesa in piazza per dire no alla violenza di genere, elencando le vittime da inizio anno in Italia: sono 8 in regione ...

Violenza su donne: Conte domani a iniziativa a Napoli

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Domani alle 11 e 30 Giuseppe Conte sarà a Napoli presso la Sala della Giunta del Comune, piazza Municipio 1, per l’evento '25 novembre... nessuna mai più'. Si legge in una ...