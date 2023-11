(Di domenica 26 novembre 2023) L'uomo è entrato nell'auto ed ha aggredito una 23enne che è riuscita a fuggireneldi undi. Vittima una 23enne che fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a fuggire in auto, sporgendo poi denuncia ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che, grazie alle testimonianze e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare e arrestare un. I fatti risalgono allo scorso 12 ottobre quando, intorno alle 18.30, la 23enne, salita a bordo della sua autovettura in sosta in undi unreggino, si è vista aprire lo sportello da un uomo che si è protratto all’interno dell’abitacolo tentando di baciarla e, ...

Violenza sessuale in parcheggio supermercato a Reggio Emilia: arrestato 55enne

