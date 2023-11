Violenza donne | la Polizia di Stato incontra gli studenti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno in cui è stata “celebrata” la giornata dell’eliminazione dellasullee le Questure sul territorio nazionale si sono illuminate in tarda sera di un suggestivo colore arancio in segno di vicinanza, ladiIrpina ha rinnovato il proprio impegno nell’ambito della campagna di sensibilizzazione permanente “…. questo non è amore” tesa a diffondere attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza e la prevenzione. Nello specifico nella mattinata di ieri, 25 novembre, presso la sede distaccata dell’istituto scolastico Ruggiero II di Ariano Irpino ha avuto luogo un incontro con glidelle classi V nel corso del quale hanno partecipato il dirigente scolastico Massimiliano Bosco, l’Ispettore ...