Guido Crosetto, l'accusa: "Riunioni di una corrente dei giudici per fermare Meloni"

Il ministro della Difesa ,Crosetto si sfoga in un'intervista al Corriere della Sera: 'Questo governo può essere messo a ...su questo argomento Nassiriya, Crosetto commemora i caduti: "Non ...

Bagnaia campione: quella volta che ha condotto Sky Sport24 con Guido Meda. VIDEO Sky Sport

VIDEO Guido Meda esplode per la vittoria di Bagnaia: il commento ... OA Sport

VIDEO Guido Meda esplode per la vittoria di Bagnaia: il commento dell’ultimo giro per il Campione del Mondo

Francesco Bagnaia è di nuovo campione del mondo! Il portacolori del team Ducati Factory vince il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul traccia ...

Bagnaia campione: quella volta che ha condotto Sky Sport24 con Guido Meda. VIDEO

Il giorno in cui si diventa campioni del mondo MotoGP è senza dubbio indimenticabile per un pilota, figuriamoci se l'impresa riesce per la seconda volta di fila come successo a Bagnaia. Ma Pecco non s ...