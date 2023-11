VIDEO Djokovic | la solita sceneggiata con il pubblico in Coppa Davis Questa volta non è servita

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Novaked il, un rapporto da sempre assai complesso. Il serbo in passato ha dimostrato più di unadi nutrirsi della rabbia degli avversari, vestendosi spesso della parte del ‘cattivo’ dei supereroi dei fumetti. Nello specifico, quel Joker di Batman con un ghigno stampato sulla faccia e a cui, in apparenza, non importa del pensiero della gente. Non è nuovo ad alcuni gesti di sfida verso i tifosi che accorrono alle sue partite, che spesso gli remano contro. Nei match con Jannik Sinner nel 2023 è successo più di una: in semifinale di Wimbledon mimò il gesto della lacrimuccia quando annullò la possibilità di mandare la sfida al quarto, mentre durante le ATP Finals si improvvisò come ‘direttore d’orchestra’ guidando i fischi del. E ieri, sul cemento di Malaga che ospita ...