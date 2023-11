VIDEO – Atalanta-Inter Primavera 1-1 | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) L’di Cristian Chivu ha pareggiato per 1-1 contro l’(vedi pagelle) conquistando così un punto nel match valido per l’undicesima giornata di campionato. GOL E– Pareggio fuori casa per l’contro i pari età dell’per 1-1. A decidere il match disputato ieri sono stati i gol di Sarr (I) al 58? e di Vlahovic all’89’. A seguire il gol e glidel match, valido per l’11ª giornata del Campionato1 pubblicati dall’sul proprio canale YouTube. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...