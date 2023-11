Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 26 NOVEMBRE ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CON CODE ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER GLI EVENTI DALLE 18, ALLO STADIO OLIMPICO, ROMA-UDINESE, TREDICESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A DI CALCIO. PREVISTO IL CONSUETO PIANO TRASPORTI CON DIVIETI PER LA SOSTA, GIÀ MOLTE ORE PRIMA DELLA PARTITA, NELLE STRADE A RIDOSSO DELL'IMPIANTO DEL FORO ITALICO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA' È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO