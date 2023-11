Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023)DEL 26 NOVEMBREORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO IN INTERNA DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA SULLA A1 FIRENZECODE PER PENSATE IN PANNE TRA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLAIN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI STOP AI LAVORI NOTTURNI, I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, QUINDI, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral