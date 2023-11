Verstappen trionfa anche ad Abu Dhabi | Leclerc secondo

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - Maxchiude il suo dominio nella stagione di Formula 1 mettendosi in tasca il diciannovesimo successo del 2023,ndonel Gran Premio di Abu. Sul podio, insieme all'olandese della Red Bull, ci salgono Charlescon la Ferrari () e George Russell con la Mercedes (terzo grazie alla penalità inflitta a Sergio Perez). Proprio tra la scuderia italiana e quella tedesca c'era in ballo la seconda posizione nel Mondiale costruttori: in virtù del nono posto di Lewis Hamilton e del quindicesimo di Carlos Sainz, partito dalle retrovie, e' la Mercedes a chiudere la classifica in seconda piazza alle spalle della Red Bull, costringendo la Ferrari a piazzarsi terza.