Verso Juve-Inter : mai come quest'anno. È già una partita storica per la Serie A

Verso Juve-Inter : Inzaghi può eguagliare due record - ma in quelle stagioni non arrivò lo scudetto

Verso Juve-Inter : sfida fra super-difese - ma in Europa c'è chi fa meglio

Verso Juve - Inter: il fattore Kostic, il gol manca da... quello segnato ai nerazzurri

Commenta per primo Juventus - Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Filip Kostic può essere il fattore chiave di questa gara e non ...

Verso Juve-Inter LIVE: Cuadrado ci sarà, out Sanchez e le ultime su Locatelli. Una statistica premia Allegri Calciomercato.com

GdS - Inzaghi verso Juve-Inter: ieri il giorno più importante per un motivo Fcinternews.it

LIVE TJ - Allegri punterà sul 3-5-2. Locatelli verso la panchina, al suo posto Nicolussi Caviglia. In attacco spazio a Chiesa e Vlahovic

17:33 - CAMBIASO A DESTRA - Allegri è intenzionato a schierare Nicolussi Czviglia in cabina di regia al posto di Locatelli, insieme al numero 41 juventino giocheranno McKennie e ...

Juventus.com - Tutto quello che c’è da sapere verso il derby d’Italia!

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha condiviso tutti i numeri e le statistiche in vista del Derby d'Italia: "Juventus-Inter è ormai a un passo, ...