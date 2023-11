Venezia | omicidio in centro storico | un arresto

Giulia Cecchettin - la Procura di Venezia : ipotesi omicidio volontario per Turetta - per l'estradizione almeno 10 giorni

Omicidio Giulia Cecchettin, prima notte in carcere per Filippo Turetta

... il 21enne arrestato con l'accusa divolontario aggravato e sequestro di persona dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Atterrato ieri adalla Germania su un Falcon 900 dell'...

Omicidio a Venezia, uomo uccide straniero: arrestato La Nuova Venezia

Prima notte nell’infermeria del carcere di Verona per Turetta

Primo giorno in cella in Italia per Filippo Turetta, che nei prossimi giorni verrà trasferito dall'infermeria al reparto "protetti" in una cella doppia ...

Filippo Turetta "ricoverato e sorvegliato a vista": cosa conferma la visita psichiatrica

La fuga di Filippo Turetta, accusato del sequestro e dell'omicidio volontario aggravato di Giulia Cecchettin, è ufficialmente terminata.