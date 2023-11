Venezia | 25enne ucciso a colpi d’arma da fuoco in centro | c’è un fermo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 novembre 2023) Portato in caserma un 33enne. La vittima è stata trovata a terra all'interno di un bar a Cannaregio Un tunisino di 25 anni è statodi arma daieri sera alle 23.30 instorico a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini e hanno poi fermato e portato in caserma unno di 33 anni. La vittima è stata trovata a terra all’interno di un bar nel quartiere Cannaregio. I carabinieri sono riusciti a recuperare anche l’arma usata per il delitto. Al momento sono in corso le indagini per chiarire il movente. Non si esclude la pista del regolamento di conti per droga ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio.