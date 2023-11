Vasseur | ' Red Bull di un altro pianeta? Non oggi'

(Di domenica 26 novembre 2023) La Ferrari ci ha provato fino all'ultimo, anche con una manovra estrema per provare al strappare quel secondo posto nel Costruttori alla Mercedes , che non vale gloria, ma più concreti milioni di ...

F1 - Frederic Vasseur : “Ad Abu Dhabi non saremo forti come a Las Vegas - lotteremo con la Mercedes punto a punto”

...con unaBull che, in questo 2023, è sembrata venire da un altro pianeta, cosa deve fare la Ferrari per "riportarla sulla terra". "Beh, oggi non erano su un altro pianeta - ha proseguito- ...

ABU DHABI - Dopo l'ottimo secondo posto centrato da Charles Leclerc nel Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di Formula 1, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è mostrato molto ottimista in ...

Anche se il secondo posto nel Costruttori è sfumato, il team principal della Rossa sottolina il recupero della Ferrari e lancia la sfida alla Red Bull per il 2024 ...