Vanity Fair Stories 2023 | Francesco Scianna | «Buttarsi | sempre»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 novembre 2023) L’attore, sul palco del Teatro Lirico Gaber, presenta Prendi il volo, il film distribuito da Universal in cui si cimenta per la prima volta con il doppiaggio: «Ho avuto bisogno di qualche settimana per digerire la montagna che avrei dovuto affrontare. Ma dentro di me stava già succedendo qualcosa»