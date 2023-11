Uomini e Donne | Ida Platano svela come ha reagito il figlio alla notizia del trono

(Di domenica 26 novembre 2023) Idaè diventata tronista die nella sua prima intervista ufficiale al magazine del programma hato le sue prime impressioni riguardo ale qual è stata la reazione delSamuele. L’ex dama delover ha deciso di rimettersi in gioco dopo la rottura con Alessandro Vicinanza, che aveva anche conosciuto suo: cosa pensa Samuele della scelta di sua mamma Una delle domande inevitabili è stataildi Idahache sua madre sarebbe diventata una tronista. Inizialmente, Samuele avrebbe detto: “Mamma, tu non puoi perché sei ...

Uomini e Donne - parla l'ex dama Sabina Ricci "Lo studio è un'arena - non ci tornerei"

Uomini e Donne - parla l'ex dama Sabina Ricci : "Lo studio è un'arena - non ci tornerei"

Uomini e Donne - amatissimo ex tronista torna sui social dopo essere stato operato : “Periodo da incubo - ora fa un po’ male ma…”

Uomini e Donne - nuova storia d’amore per un ex cavaliere con una ragazza più giovane di 23 anni

Grande Fratello, intervista ad Alfonso Signorini: "Beatrice Luzzi mi fa un certo effetto"

Però becco di più con leche con glie lo dico con dispiacere." Il conduttore ha poi parlato del suo compagno Paolo Galimberti c on cui è legato da oltre 20 anni: Con una piccola ...

Giovedì 23 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Uomini e Donne", il passo di Roberta Di Padua nei confronti di Ida Platano: "Non nutro rancore" TGCOM

Elena Di Brino vuota il sacco: “A UeD c’è malafede, ora dico tutto”

Elena Di Brino è tornata a parlare del suo abbandono a Uomini e Donne: le forti accuse contro il programma ...

Tutte insieme fanno paura: l’Italia ferita dal femminicidio di Giulia Cecchettin fa molto rumore in piazza

Cortei affollatissimi in tutto il mondo, a Roma: “Il nostro grido altissimo e feroce, per tutte quelle che non hanno più voce” ...