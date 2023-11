Uomini e Donne | Gesto Shock di Barbara De Santi | Lo Ha Fatto Davvero!

(Di domenica 26 novembre 2023)Delo aveva promesso e lo ha. Ha gettato nella spazzatura il regalo che le avevaMarco Viola qualche settimana fa. Il tutto ripreso in un video che hasubito il giro del web. La dama ha finalmente aperto gli occhi e ha deciso di voltare pagina. Gettando il regalo, ha voluto dare un taglio netto al passato. Come la prenderà il cavaliere? Ecco tutti i dettagli!Dedice basta e getta il regalo di MarcoDeha chiuso definitivamente con Marco Viola. Lo hacapire attraverso un video postato suoi social qualche ora fa e che è diventato immediatamente virale. Nel filmato, la dama è ripresa mentre getta nell’immondizia il regalo che le aveva ...

Editoriale. Le Testimoni del coraggio. Lo sguardo rivoluzionario di Gesù

... egli "accoglie senza distinzione, stabilisce fra di loro un'identità di statuto che viene espressa dall'uso di battezzare identicamente e senza distinzione di sesso" (ib., 697). La ...

Giovedì 23 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Uomini e Donne", il passo di Roberta Di Padua nei confronti di Ida Platano: "Non nutro rancore" TGCOM

Elena Di Brino: “A Uomini e Donne clima ostile. Maurizio Lo hanno intimorito, lui è molto educato”

Elena Di Brino a Tag24 parla del suo percorso a Uomini e Donne, conclusosi con la sua uscita di scena con Maurizio Laudicino ...

Anche i metodi contraccettivi maschile sono una questione culturale

Un po’ perché effetti collaterali considerati tollerabili per le donne diventano inaccettabili per l’altro sesso. Per creare empatia e immedesimazione, l’inventore giapponese Sputniko, allo scopo di ...