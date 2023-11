Union Berlino | il club di Bonucci annuncia | Bjelica è il nuovo allenatore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023), ufficiale l’arrivo diin panchina: è lui ildella squadra di LeonardoNenad, un passato in Italia sulla panchina dello Spezia, è ufficialmente iltecnico dell’. LE PAROLE DEL PRESIDENTE – «Con Nenadabbiamo potuto attrarre unesperto che ha lavorato con successo in diversi paesi. Ha le idee chiare su come vuole guidare la nostra squadra e che tipo di calcio dovrebbe giocare; gli affidiamo con l’obiettivo di “condurli nuovamente al successo».