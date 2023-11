Unica – Streaming | dove vederlo

Leggi su cultweb

(Di domenica 26 novembre 2023) Puoi vedere il filminsu Netflix. Con la possibilità di guardarlo inonline legale completo in italiano via abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Sinossi diLa trama diracconta la vita di Ilary Blasi, una delle personalità televisive più importanti degli ultimi anni, attraverso le sue stesse parole; il documentario contiene anche diverse interviste ad amici e colleghi che tracciano la parabola privata e professionale della showgirl; naturalmente non possono mancare gli alti e i bassi del matrimonio con Francesco Totti, una delle ...