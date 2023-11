“Un’estate perfetta” | l’ultima raccolta di poesie di Marco Cimmino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) “La parola poetica è parola allo stato primigenio. Non persegue risultato altro che l’essere lì, sulla pagina e dire le ragioni di un’anima”. Un breve estratto dall’introduzione del libro di, intitolato(Monti Edizioni), che sintetizza in modo efficace la natura e l’intento dell’opera: dare voce alla parola più autentica e profonda di un uomo. Unadiintima e pubblica, un dialogo veritiero con se stessi, un offrirsi senza remore e difese al giudizio e alla curiosità altrui. I versi “escono dalle mani, come l’acqua dalla roccia”, irrompono liberi servendosi del loro tramite, lo “scelgono, arrivano, comandano, decidono”. Poetare appare esigenza vitale, necessità esorcizzante i dolori e i timori del tempo che inesorabilmente passa, “incubo ...