Una domenica bestiale | Coppa Davis | derby d' Italia e di Calabria | Bagnaia bis e Gp Abu Dhabi Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 26 novembre 2023) Piove e fa freddo? Poco male. Soprattutto se la prospettiva è quella di rifugiarsi in casa e appollaiarsi, sotto le coperte, su un comodo divano davanti a una tv. Perché? Perché, per gli amanti dello sport, all'orizzonte si staglia una.... S'inizia alle 14: su Sky (o in streaming su Now) sarà possibile godersi lodella Formula 1 ad Abu: quel "diavolo" di Verstappen...