Un posto al sole trame dal 27 11 all' 1 dicembre 2023 | Eduardo spiazza Clara

(Di domenica 26 novembre 2023) Come raccontano e svelano le anticipazioni di Unaldal 27 novembre all'1ampio spazio sarà dedicato al legame traSabbiese eCurcio, per i quali potrebbe essere arrivata una svolta importante. Intanto, Rosa sarà ancora molto provata dopo il chiarimento con Damiano e ne parlerà con Giulia, alla quale confiderà di aver detto definitivamente addio al suo ex e di aver ormai abbandonato l'idea di formare una famiglia felice con lui. Dal canto suo, Viola apparirà piuttosto turbata e insoddisfatta in quanto la sua relazione con Renda non procederà come lei aveva sperato. In seguito, Damiano verrà messo molto in difficoltà dalla richiesta di aiuto di. Il poliziotto, in particolare, dovrà scegliere tra la loro vecchia amicizia e ...