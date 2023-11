Un anno fa l' alluvione di Ischia | a che punto è la ricostruzione

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 novembre 2023) "Unfa la tragedia di. Dodici vittime e tanta devastazione sotto la frana. Stamane sto tornando su quei luoghi per rendere omaggio alla memoria di chi non c'è più, mentre lava avanti per restituire normalità a quel territorio bellissimo e fragile". Lo scrive su Facebook, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. (LE IMMAGINI DEI DANNI DALL'ALTO - LE FOTO DELLA TRAGEDIA)