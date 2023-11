Umidificare la casa in modo economico

Leggi su dilei

(Di domenica 26 novembre 2023) Soprattutto in inverno, può capitare di avere inun’aria troppo secca: si tratta di un vero e proprio problema, al quale è importante trovare soluzione il prima possibile. Infatti, al pari dell’umidità, l’aria secca può causare danni all’arredamento e alle pareti, oltre che fastidiosi sintomi respiratori. In commercio esistono comodi umidificatori che permettono di mantenere il tasso di umidità al livello giusto, ma ovviamente hanno un certo costo – in particolarse si tratta di coprire un ambiente piuttosto grande. Come fare? Scopriamo alcuni trucchetti geniali per risolvere il problema dell’aria secca in, senza dover spendere soldi. Aria secca in: cause e conseguenze Numerosi studi hanno dimostrato che il livello ideale di umidità inè compreso tra il 30% e il 60%: quando è ...