Ucraina | Meloni a Zelensky | “Italia al vostro fianco finché necessario”

(Di domenica 26 novembre 2023) “L’iniziativa di oggi, Grain from Ukraine, assume una valenza simbolica estremamente potente. L’accoglie con grande favore la volontà del Governo di Kiev di dare continuità a questa iniziativa e intende offrire un contributo ulteriore di due milioni di euro. In questo contesto, torniamo a chiedere alla Russia di rinnovare la sua adesione alla Black Sea Grain Iniziative per garantire che i prodotti agricoli ucraini possano raggiungere i mercati internazionali e aiutare, in particolare, le Nazioni più fragili e che soffrono di più in termini di sicurezza alimentare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio trasmesso durante il vertice “Grain from Ukraine”, in corso a Kiev. “L’impegno che l’assicura oggi alla Grain from Ukraine rientra nel sostegno a 360° gradi – militare, finanziario e ...