(Di domenica 26 novembre 2023) Omicidio neldi. Un uomo è statointorno alle 2 di notte tra sabato e domenica in centro storico. A perdere la vita un cittadino di origine tunisina. A sparargli, secondo le prime informazioni disponibili, un cittadino italiano, poi fermato dalle forze dell'ordine...

“Ho ucciso la mia ragazza” : la confessione di Turetta in Germania. Nell’auto un altro coltello e una scheda prepagata

Bari - il cadavere di un uomo trovato in un edificio abbandonato nel quartiere Libertà. Forse un senzatetto ucciso dal freddo

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Tregua domani alle 7 - i primi 13 ostaggi liberi nel pomeriggio. Israele : «Ucciso il comandante delle forze navali di Hamas»

Omicidio Giulia Cecchettin, prima notte in carcere per Filippo Turetta

... mamma Elisabetta e papà Nicola, incontreranno 'quanto prima' il figlio 21enne detenutocarcere ... il legale della sorella: "Turetta senza empatia, halucidamente"

Ucciso nel cuore di Venezia a colpi d'arma da fuoco Today.it

Strade ancora insanguinate. Ciclista travolto e ucciso IL GIORNO

Con Deon Meyer avventuriamoci nel rugby e nella letteratura del Sudafrica / 2

Torniamo a parlare dello scrittore Deon Meyer e, grazie a lui, inoltriamoci nella cultura sudafricana e non solo: anche nel culto della loro squadra di rugby ...

Attraversa la strada: ex ingegnere Luigi Tinaro travolto e ucciso con il suo barboncino da un'auto

Nonostante il freddo e la pioggia, era uscito come tutte le sere per una passeggiata con il suo amato barboncino. Ma a casa, Luigi Tinaro, ingegnere di 76 anni, non è più ...