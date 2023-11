Tuttosport – Mou sorpassa Atalanta e Fiorentina

Leggi su justcalcio

Un super Paulo Dybala regala una vittoria molto importante alla Roma contro l'Udinese nel 13° turno di Serie A. L'ex Juventus è il protagonista assoluto del successo ottenuto dai giallorossi allo stadio Olimpico con il punteggio di 3-1: prima l'assist per il gol di Mancini che ha sbloccato la partita al 20? minuto di gioco e poi, dopo il momentaneo pareggio ospite firmato da Thauvin a inizio ripresa, la rete del nuovo vantaggio all'81'. Infine, nei minuti di recupero, il definitivo 3-1 di El Shaarawy. La Roma, così,in classifica e sale al quinto posto con 21 punti. L'Udinese, invece, rimedia una sconfitta dopo sei risultati utili di fila e resta in sedicesima posizione a quota 11.