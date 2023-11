Tutti i dettagli sul ritorno del secolo | CM Punk sarà a Raw domani | contratto pluriennale per lui

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Ildi CMin WWE è già stato definito ildelda molti. Sicuramente il buzz social e non solo lo mette tra i momenti migliori della storia recente e non del wrestling, con tutto il mondo che sta parlando del Best in the World tornato all’ovile dopo quasi dieci anni di assenza. E non dovremmo attendere molto prima di sentire le sue prime parole su un ring WWE dal 2014. CMa Raw, Meltzer parla diDopo l’incredibile momento che ha chiuso Survivor Series, è tempo di tirare le somme. CMavrebbe firmato uncon la WWE secondo il Wrestling Observer ed invece, grazie al report di PWInsider, possiamo confermarvi che ...