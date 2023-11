“Turta del Dunizèt” e biglietti per gli studenti del Politecnico | è gara a sostenere le attività del festival

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) Bergamo. Farina, burro, zucchero, uova, ananas e albicocche candite con aromi di maraschino e vaniglia e una spolverata di zucchero a velo: questa è la ricetta della “del”, il dolce che sta facendo impazzire il pubblico delDonizetti Opera e numerose aziende che sostengono questa iniziativa promossa dal Rotary Club Bergamo Terra di San Marco. Da alcuni anni questo Club è infatti impegnato nella raccolta dei fondi necessari alle borse di studio per gli allievi della Bottega Donizetti (dedicata alla formazione dei giovani artisti) insieme con gli altri Rotary orobici ma dalla primavera 2023 ha ideato una iniziativa aperta a tutti, pensata anche per portare una specialità dolciaria bergamasca in tutto il mondo. In collaborazione con ile con la storica pasticceria Balzer è stata infatti ...