Tumore Eleonora Giorgi | la reazione del figlio Paolo Ciavarro | interviene anche Clizia Incorvaia

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 26 novembre 2023)si trova attualmente ad affrontare una sfida difficile, come annunciato dalla stessa a Pomeriggio 5. La nota attrice, infatti, ha svelato di avere unal pancreas che le è stato recentemente diagnosticato. Dopo che la notizia è diventata di pubblico dominio, non si è fatta attendere la dolce dedica social da parte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.