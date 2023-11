Triple H a ruota libera su CM Punk nella conferenza post-show | “E’ successo tutto così in fretta | siamo uomini diversi ora”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) L’impossibile si è materializzato alla AllState Arena di Chicago stanotte. CMha fatto il suo ritorno in WWE dopo quasi dieci anni, all’ultimo secondo possibile di un’edizione delle Survivor Series storica. E, ovviamente, laè stata quasi-centrica, nonostante il capo del team creativo abbia inizialmente parlato diil premium live event, elogiando il lavoro di tutti, compreso quello di Randy Orton, tornato anche lui dopo più di un anno di assenza. The Game fa il Best for Business, ecco tutte le sue parole su CM“Dunque… questo è stato quei momenti che arrivano in(losi era chiuso da dieci minuti scarsi) madavvero eccitati. Arriva da lontano, in un ...