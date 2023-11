Trionfo azzurro | l’Italia vince la Coppa Davis dopo 47

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 novembre 2023) Arnaldi e Sinner firmano la vittoria per 2-0, secondo successoquello del 1976la2023 e conquista il trofeo per la seconda volta nella storia,il successo del 1976. A Malaga, gli azzurri battono in finale l’Australia per 2-0 grazie ai successi di Matteo Arnaldi, che supera in 3 set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), e di Jannik Sinner, che piega Alex De Minaur per 6-3, 6-0. Il numero 4 del mondo, giocatore più in forma nel tennis mondiale in questo momento, è il protagonista assoluto del. Nei quarti di finale contro l’Olanda e in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic conquista ‘un punto e mezzo’, con le vittorie in singolare e nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego. In finale, Sinner non deve fare gli straordinari: ...