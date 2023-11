Trionfo azzurro | l' Italia vince la Coppa Davis dopo 47 anni | Australia battuta in finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) - L'la2023 e conquista il trofeo per la seconda volta nella storia,il successo del 1976. A Malaga, gli azzurri battono inl'per 2-0 grazie ai successi di Matteo Arnaldi, che supera in 3 set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), e di Jk Sinner, che piega Alex De Minaur per 6-3, 6-0. L'conquista l''insalatiera d'argento' a 47dall'impresa di Adriano Panatta, Corrado Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli che, guidati dal capitano Nicola Pietrangeli, la vinsero in Cile. Sinner, giocatore più in forma nel tennis mondiale in questo momento, è il protagonista assoluto deldi Malaga. Nei quarti dicontro ...