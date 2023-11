Triennale Milano e la sinergia vincente con il mondo della Moda | Valentino esplora la “Pittura Italiana Oggi “ | Kiton celebra l’eccellenza dell’artigianalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Siamo il Paese dell’eleganza, dell’artigianato, dello stile Made in Italy….ma non abbiamo un Museo. Tanto più a, pulsante capitale, città che gioca un ruolo chiave sulla scena internazionale per questo settore che costituisce la seconda voce del Pil nazionale. Sulla carta ci sarebbe Palazzo Morando, che riserva alcune sale all’esposizione di costumi, abiti e accessori del Comune didatabili tra il XVII e il XXI secolo, ma allo stato attuale non è certo definibile come vero Museo. Eppure il sodalizio trae arte si è consolidato notevolmente negli ultimi anni, complici le partnership e le iniziative legate ad occasioni quali la Design Week e la Biennale di Venezia. E così, a riempire il ...