Trento-Catania oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Tutto pronto per Itas Trentino-Farmitalia, partita valevole per la settima giornata di andata delladimaschile. Gli uomini di Fabio Soli, secondi (ma con una partita in meno della capolista Perugia), scendono sul campo di casa per conquistare la settima vittoria e rimanere imbattuti in campionato. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Waldo Kantor, penultima in classifica, che va a caccia di punti importanti per risalire. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 novembre alla ilT Quotidiano Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella...