Tregua solida | liberati 7 bambini e 6 adulti C' è la lista dei nuovi ostaggi

(Di domenica 26 novembre 2023) Si è sbloccata in serata, grazie alla mediazione del Qatar e dell'Egitto, l'impasse che ha rischiato di far saltare dopo meno di 24 ore la. Trediciisraeliani sono statie consegnati alla Croce Rossa insieme a quattro cittadini thailandesi dopo ore di incertezza e di angoscia per i parenti in attesa. Subito dopo il passaggio del valico di Rafah e l'entrata in Egitto, dove sono stati presi in consegna dalle forze speciali dell'Esercito e dalle forze di sicurezza israeliani che li hanno trasferiti in territorio israeliano. Lì sono stati sottoposti a un primo controllo medico. Contemporaneamente è iniziata la liberazione dei 39 detenuti palestinesi dal carcere di Ofer. I 13israeliani sono tutti del kibbutz Beeri, uno dei più colpiti lo scorso 7 ottobre. Sono Emily Hand (9), Hila Rotem ...