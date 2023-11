Tre in pochi giorni | ecco il freddo da incubo | Giualiacci lancia l' allarme | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Un'ondata di gelo sta per abbattersi sull'Italia. Come fa sapere il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, all'orizzonte abbiamo almeno due settimane di temperature rigide che potrebbero ribaltare completamente il quadro. Di fatto i modelli che Giuliacci ha mostrato sui suoi canali social individuano ben tre perturbazioni artiche che potrebbero travolgere nelle prossime ore proprio il nostro Paese. E a partire da questo weekend, le temperature andranno in picchiata e soprattutto dovremo fare i conti anche con l'arrivo di forti veni gelidi. Già a centro nord nelle ultime ore le temperature si sono abbassate di parecchio e il vento gelido ha cominciato a soffiare in modo intenso, soprattutto sulla pianura Padana. Se da un lato non avremo grosse precipitazioni, bisognerà fare i conti proprio con le temperature rigide. Come sottolinea lo stesso Giuliacci in alcune zone del ...