Traffico Roma del 26-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdementre Mattia l’ascolto per un incidente avvenuto in precedenza 4 km di coda sulla A1 tratto Firenzetra Attigliano e Orte versosul trattoNapoli risolto l’incidente rimangono code tra Anagni e la diramazione diSud In quest’ultima direzione coda per un incidente avvenuto nelle scorse ore anche sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e il Madama in direzione della capitaleintenso sulla diramazioneSud auto in fila tra Tor Vergata è il raccordo In quest’ultima direzione si rallenta sulla tangenziale Tra Tiburtina e via Nomentana in direzione Olimpico e all’Olimpico è in CorsoUdinese possibili disagi per la circolazione al momento dell’uscita dei tifosi Vi ricordo che per ...