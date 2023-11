Traffico Roma del 26-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdementre Mattia questo aggiornamento sulla A1 trattoNapoli 8 km di coda per incidente tra Anagni e la diramazioneSud in direzione disempre sulla in questo caso tratto Firenzesempre per incidente file tra Attigliano e Orte in direzione dici spostiamo sulla A24-l’aquila-teramo Anche qui è un incidente a causare coda in direzione della Capitale tra Vicovaro Mandela e Castel Madama code a tratti perintenso lungo la diramazionenord tra Settebagni e raccordo In quest’ultima direzione rallentamenti versosulla Pontina tra Pomezia e il raccordo per controlli e interventi urgenti alle alberature da ieri è chiusa via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ...