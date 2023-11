Traffico Roma del 26-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdemetro Mattia l’ascoltointenso è rallentato lungo entrambe le carreggiate del raccordo in esterna tra la diramazionesud e Tiburtina nel tratto anche un incidente in interna si rallenta tra Nomentana e Appia code a tratti sulla diramazionenord tra Settebagni raccordo In quest’ultima direzione auto in coda sulla tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso l’olimpico in direzione della tangenziale file sulla Flaminia tra il raccordo è corso Francia e sulla Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale prudenza sulla Nomentana per un incidente nei pressi di via Gorizia anche sulla Colombo incidente nei pressi della circonvallazione Ostiense si procede in coda sul lungotevere tra ponte Garibaldi e Ponte Regina Margherita in direzione Flaminio è sempre verso Flaminio in viale ...