Traffico Roma del 26-11-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdementre Mattia l’ascolto per incidente file sulla A24-l’aquila-teramo Tra la barriera diEst e il bivio per la A1Napoli in quest’ultima direzionein coda sulla tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso l’olimpico auto in fila verso la tangenziale sulla Flaminia tra il raccordo è corso Francia anche sulla Salaria si procede in coda verso il centro tra la motorizzazione e la tangenzialeintenso sulla Pontina rallentamenti tra Castelno e Castel di Decima versorisolto l’incidente in direzione di Pomezia ilè tornato scorrevole si rallenta per incidente in via di Conca d’Oro nei pressi di via di Val di Sangro alle 18 l’olimpico ospita ...