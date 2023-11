Traffico Roma del 26-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdemetro Mariella ascolto per un incidente avvenuto nelle scorse ore ancora code sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica verso Pomezia si rallenta per incidente anche in via Aurelia nei pressi di via di Villa Betania per lavori fino alle 17 via Salaria chiusa tra viale Regina Margherita & via Arno in direzione della tangenziale per verifiche e interventi urgenti alle alberature dai è chiusa via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ugone e tra via Ozanam e via Fonteiana sempre per interventi alle alberature chiuse anche in via di torricola tra via della Stazione di torricola e via Andrea casa infine è stato rinviato al prossimo 15 dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti previsto per domani regolari quindi le linee Atac eTPL Rimane confermato uno sciopero di 24 ore a livello regionale nel Lazio possibili disagi per le ...