Traffico Roma del 26-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto ancora disagi sulla Pontina per un incidente avvenuto in precedenza code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia nel complesso scorrevole è la circolazione sulla viaria Capitolina resta chiusa per interventi urgenti di potatura via di Donna Olimpia tra via Vitellia e via Abate ugone e tra via Ozanam e via Fonteiana sempre per interventi alle alberature chiusa anche un tratto di via di torricola tra via della Stazione torricola in via Casadei alle 18 l’olimpico HospitalUdinese attive le modifiche alla sosta nell’area dello stadio potrebbero Inoltre verificarsi disagi per ilal Foro Italico al Flaminio e sulla tangenziale infine è stato rinviato al prossimo 15 dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti previsto per domani regolari quindi le linee Atac eTPL ...