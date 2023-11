Traffico Roma del 26-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverderitrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente lunghe code tra via di Decima Castelno verso Latina in questo tratto si transita su una sola corsia e per incidente disagi alanche sul ponte del Risorgimento e poi su via dei Ciclamini altezza via Prenestina chiusura notturna fino al 28 di novembre di via Del Corso a Piazza del Popolo è largo Carlo Goldoni nella fascia oraria 20 25 15 per il montaggio delle luminarie natalizie allo stadio Olimpico alle 18 incontro di calcioUdinese per il campionato di Serie A previsto il consueto piano per la viabilità con divieto di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico che lo ricordiamo si può comunque raggiungere con il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...