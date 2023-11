Traffico Roma del 26-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionescarso sulle strade della capitale spostamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate recita la polizia locale segnala semafori fuori servizio in Piazza Pio XI in pieno svolgimento la ventinovesima edizione di corri alla Garbatella manifestazione sportiva i partecipanti stanno attraversando alcune strade del quartiere tra Viale Massaia via persico via pullino Piazza Brin via delle Sette Chiese piazza Oderico da Pordenone deviazioni per le linee bus allo stadio Olimpico alle 18 incontro di calcioUdinese per il campionato di Serie A previsto il piano per la viabilità con chiusure e divieti nella zona del Foro Italico chiusura notturna Inoltre su via del Corso tra Piazza del Popolo e Largo Carlo ...