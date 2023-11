Traffico Roma del 26-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverderitrovati a questo nuovo aggiornamento al microfono Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale unica segnalazione rallentamenti e code su raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo A24 e la Casilina spostamenti Comunque oggi domenica agevolati fino alle 22 dal fermo dei mezzi pesanti quelli con peso superiore a 7,5 tonnellate di te le basse temperature è possibile incontrare tratti di strada ghiacciati è bene quindi moderare la velocità in città in pieno svolgimento la ventinovesima edizione di corri alla Garbatella manifestazione sportiva che sta attraversando alcune strade del quartiere tra queste Viale Massaia via persico piazza Brin via delle Sette Chiese e piazza Oderico da Pordenone deviate le linee bus 715 716 e 792