Traffico Roma del 26-11-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 26 novembre 2023) Luceverdescarso ilin questione su strade ed autostrade della Regione pochi infatti gli spostamenti spostamenti comunque agevolati fino alle 22 dal fermo dei mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 12:30 la ventinovesima edizione di corri alla Garbatella manifestazione sportiva che attraverserà alcune strade del quartiere tra queste Viale Massaia via persico piazza Brin viale delle Sette Chiese e piazza Oderico da Pordenone beviate le linee bus 715 716 e 792 allo stadio Olimpico invece alle 18 incontro di calcioUdinese per il campionato di Serie A previsto il consueto piano per la viabilità con divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico che lo ricordiamo si può comunque raggiungere con il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste e le notizie potete consultare il ...