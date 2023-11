Totti-Blasi | tutto è cambiato dopo un caffè | la reazione di lui è stata tremenda

(Di domenica 26 novembre 2023) Tutta colpa di un: sembra che siaquesta la goccia che ha fatto traboccare il vaso e abbia posto fine al matrimonio trae Ilary. La coppia dei sogni, la letterina e il calciatore della Roma, aveva incantato tutti, italiani e stranieri. Il loro amore sembra indissolubile, segnato anche dalla nascita di tre splendidi figli. Nel documentario Unica, appena uscito su Netflix, Ilary rivela come sono andate veramente le cose e per la prima volta parlala fine del suo matrimonio con il bomber. Tutta colpa di unLa favola d’amore si è trasformata nel divorzio più seguito del secolo.tanti mesi e tante speculazione, finalmente laha deciso di raccontare nei dettagli cosa è successo realmente e perché è finito il matrimonio con il ...

Come Ilary ha cacciato Totti di casa, Madonna ritarda per Donatella Versace , Elodie e il nudo

Come Ilary ha messo alla portaIlaryin vacanza a New York gongola per il primo posto del suo docufilm " Unica " uscito il 24 novembre su Netflix. Il film con la sua versione sul divorzio ...

Ilary Blasi e il «ricatto» di Totti: «Non devo vedere la mia amica, devo cancellarmi dai social e smettere di... Corriere della Sera

Unica, l'accusa di Ilary Blasi a Francesco Totti: "Cosa mi chiese", l'inizio della crisi Il Tempo

Alex Nuccetelli: “Il documentario di Ilary Blasi Non ho riconosciuto la mia verità. Parlo poco perché mi ha chiesto 80.000 euro di danni”

In un’intervista a Tag24, il pr romano ha detto la sua sul docufilm di Blasi, uscito da pochi giorni su Netflix: “Già all’inizio mi era passata la voglia di proseguire”. E sulla mancata intervista ...

Ilary Blasi di nuovo zia: «Non vedo l'ora di conoscerlo». Il tenero post sui social

Ilary Blasi, in questo momento, si trova a New York insieme al suo fidanzato Bastian Muller. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax e tra una foto di coppia e ...