Torrino | da 15 giorni una discarica a cielo aperto | residenti inferociti

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 novembre 2023) Eur, 26 novembre 2023- Il quartiere-Mostacciano, nel cuore dell’EUR a Roma, sta vivendo una situazione di degrado urbano che ha portato i cittadini a ribellarsi. Da oltre 15, e non è la prima volta, isi trovano costretti a fare lo slalom tra cartoni, sedie, immondizia e persino topi che si aggirano indisturbati sui marciapiedi. Il quartiere, considerato uno dei più importanti della capitale, sembra essere stato dimenticato dalle istituzioni, trasformandosi in una vera e propria. I cittadini auspicano per il pronto intervento delle istituzioni, appellandosi direttamente al presidente del IX Municipio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...