Tina Turner | 10 cose che forse non sai sulla regina del Rock&Roll VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando immaginiamo una rockstar è il suo volto che ci viene in mente. Capelli biondi cotonati, rossetto estremo, look in pieno stile anni ‘80: stiamo parlando di, la voce più potente del rock, che oggi avrebbe compiuto 84 anni. Cantante, ballerina, e performer eccezionale,ha avuto una vita davvero piena di L'articolo proviene da Il Difforme.